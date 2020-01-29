دولي

الخارجية الأمريكية تدعو الفلسطينيين لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل

الخارجية الأمريكية تدعو الفلسطينيين لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل
المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إريكا تشوسانو
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، الأربعاء: "إن خطة السلام الأمريكية المقترحة هي خطوة أولى للسلام".

ودعت المتحدثة الأمريكية، الفلسطينيين إلى الانضمام مباشرة إلى مفاوضات مع إسرائيل، قائلة: "إن الخطة المقترحة تعمل على توفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضافت إريكا تشوسانو: "إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر خطتها لا تتعارض مع القرارات الدولية بشأن الشرق الأوسط"، مردفة: "ترامب قدم خطة مفصلة وواقعية وناجحة".

وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات المبنية في الضفة الغربية، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

كما أنها تعترف بدولة فلسطينية، لكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

وتعليقا على خطة ترامب، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، إن "القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة".

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