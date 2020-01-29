جعجع: يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم

سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.



وعبر جعجع خلال اتصاله، عن تأييده للموقف الفلسطيني الثابت، ورفضه لما تسمى "صفقة القرن"، مشددا على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد جعجع دعمه للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.