إصابة سبعة مواطنين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أصيب سبعة مواطنين بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأفاد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية تجاه الشبان، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بالغاز المسيل للدموع، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على جانبي مدخل البلدة قبل أيام.



رام الله - دنيا الوطن