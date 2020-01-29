الاسبوع المقبل.. غانتس سيطرح (صفقة القرن) لمصادقة الكنيست

رئيس قائمة (أزرق أبيض) بيني غانتس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

صرّح رئيس قائمة (أزرق أبيض) بيني غانتس، مساء اليوم، الأربعاء، بأنه سيطرح خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية الحقوق الفلسطينية، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، على تصويت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل.



واعتبر غانتس، في كلمة له خلال مؤتمر نظمه "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن (صفقة القرن)، تعكس المبادئ الأساسية المكتوبة النظام الحزبي لقائمة (أزرق أبيض)".



وأعلن غانتس أنه خلال الأسبوع المقبل، سأعرض الخطة الأميركية كما طرحت بالأمس، كمشروع قانون للتصويت أمام الكنيست". معتبرًا أن خطة الإدارة الأميركية "تعتبر فرصة تاريخية لترسيم حدود ومستقبل دولة إسرائيل.



وقال غانتس: "لتنفيذ خطة ترامب، نحتاج إلى رئيس حكومة مسؤول"، وتابع: "نحن نريد إسرائيل دولة آمنة ويهودية وديمقراطية، الانفصال الآمن عن الفلسطينيين هو الهدف الذي يجب أن نسعى جاهدين لتحقيقه".