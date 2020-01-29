إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

أفاد الموغ بوكير، مراسل القناة 13 الإسرائيلية، أن صاروخاً واحداً، أطلق مساء اليوم الأربعاء، من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة، في إحدى مستوطنات غلاف غزة.



وعلى إثر ذلك، دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف غزة، حيث أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه سمع دوي انفجارات في مستوطنة (كيسوفيم) وذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار.



من جانبه، قال أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة".







رام الله - دنيا الوطن