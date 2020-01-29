عاجل

  • عريقات: ما طرح ليس بخطة سلام بل أبارتهايد

  • عريقات: هذه خطة نتنياهو ومجلس المستوطنات وليست خطة أمريكية

  • عريقات: خطة ترامب عرضت علي شخصياً عام 2011 من قبل نتنياهو

مباشر | لقاء مع صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجنايات الدولية تُوافق على النظر بفتح تحقيق بالأراضي الفلسطينية

الجنايات الدولية تُوافق على النظر بفتح تحقيق بالأراضي الفلسطينية
الجنايات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت روان أبو يوسف، سفيرة فلسطين في هولندا، أن 
محكمة الجنايات الدولية، وافقت على النظر في طلب المدعية العامة للمحكمة في مسألة الولاية الإقليمية، وأصدرت بياناً بقبول النظر في الملف حول فتح تحقيق بالأراضي الفلسطينية.

وقالت أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، إنه بحسب بيان المحكمة، سيكون بإمكان جميع الاطراف بما فيهم دولة فلسطين، تقديم ملاحظاتهم بالخصوص، وفق جدول زمني لذلك، ينتهي في السادس عشر من شهر آذار/ مارس لهذا العام؛ لترد المحكمة على هذه الملاحظات في الثلاثين من الشهر ذاته.

وأشارت أبو يوسف إلى أن مؤتمراً صحفياً، سيعقد في البرلمان الهولندي غداً، يطرح كافة المواضيع المتعلقة بـ (صفقة القرن) المجحفة وغير القانونية، مؤكدة رفض أعضاء في البرلمان الهولندي، بما فيهم أحزاب أعضاء في الائتلاف الحكومي (صفقة 
القرن) المجحفة، داعين الحكومة الهولندية؛ للرد على هذه الصفقة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

إصابة سبعة مواطنين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

إصابة سبعة مواطنين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الهدمي: صامدون صموداً أسطورياً عربياً إسلامياً ومسيحياً أمام المرحلة الصعبة

الهدمي: صامدون صموداً أسطورياً عربياً إسلامياً ومسيحياً أمام المرحلة الصعبة

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث موقفهم من (صفقة القرن)

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث موقفهم من (صفقة القرن)

اجتماع طارئ بالاتحاد الأوروبي لمناقشة ما تم إعلانه بـ (صفقة القرن)

اجتماع طارئ بالاتحاد الأوروبي لمناقشة ما تم إعلانه بـ (صفقة القرن)

المجلس النرويجي للاجئين: مقترح إدارة ترامب يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم

المجلس النرويجي للاجئين: مقترح إدارة ترامب يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم

أبو رحمة: الأيام القادمة ستشهد فعاليات مكثفة لإسناد أهالي الأغوار

أبو رحمة: الأيام القادمة ستشهد فعاليات مكثفة لإسناد أهالي الأغوار

الأورومتوسطي: الخطة الأمريكية تجريد للفلسطينيين من حقوقهم ومظلة لحماية إسرائيل من المحاسبة

الأورومتوسطي: الخطة الأمريكية تجريد للفلسطينيين من حقوقهم ومظلة لحماية إسرائيل من المحاسبة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الهدمي: صامدون صموداً أسطورياً عربياً إسلامياً ومسيحياً أمام المرحلة الصعبة

الهدمي: صامدون صموداً أسطورياً عربياً إسلامياً ومسيحياً أمام المرحلة الصعبة

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث موقفهم من (صفقة القرن)

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث موقفهم من (صفقة القرن)

المجلس النرويجي للاجئين: مقترح إدارة ترامب يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم

المجلس النرويجي للاجئين: مقترح إدارة ترامب يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم

أبو رحمة: الأيام القادمة ستشهد فعاليات مكثفة لإسناد أهالي الأغوار

أبو رحمة: الأيام القادمة ستشهد فعاليات مكثفة لإسناد أهالي الأغوار

الأورومتوسطي: الخطة الأمريكية تجريد للفلسطينيين من حقوقهم ومظلة لحماية إسرائيل من المحاسبة

الأورومتوسطي: الخطة الأمريكية تجريد للفلسطينيين من حقوقهم ومظلة لحماية إسرائيل من المحاسبة

منصور: الرئيس عباس سيتوجه لنيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن.

منصور: الرئيس عباس سيتوجه لنيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن.

الرجوب يلتقي رئيس الاتحاد المصري للعبة الدارتس

الرجوب يلتقي رئيس الاتحاد المصري للعبة الدارتس

أسرى &#34;عوفر&#34; من كافة الفصائل الفلسطينية يقررون التصعيد غدًا

أسرى "عوفر" من كافة الفصائل الفلسطينية يقررون التصعيد غدًا

منوعات

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع &#34;إباحي&#34;

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع "إباحي"

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

أول حكم قضائي لصالح متهمة في &#34;فضيحة الفيديوهات&#34; مع خالد يوسف

أول حكم قضائي لصالح متهمة في "فضيحة الفيديوهات" مع خالد يوسف

عربي

شاهد: احتراق ناقلة نفط قبالة الشارقة في الإمارات

شاهد: احتراق ناقلة نفط قبالة الشارقة في الإمارات

الكويت: الحل الشامل لا يتحقق إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967

الكويت: الحل الشامل لا يتحقق إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ &#34;استعادة الثقة&#34;

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ "استعادة الثقة"

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد