الجنايات الدولية تُوافق على النظر بفتح تحقيق بالأراضي الفلسطينية

الجنايات الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت روان أبو يوسف، سفيرة فلسطين في هولندا، أن

محكمة الجنايات الدولية، وافقت على النظر في طلب المدعية العامة للمحكمة في مسألة الولاية الإقليمية، وأصدرت بياناً بقبول النظر في الملف حول فتح تحقيق بالأراضي الفلسطينية.



وقالت أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، إنه بحسب بيان المحكمة، سيكون بإمكان جميع الاطراف بما فيهم دولة فلسطين، تقديم ملاحظاتهم بالخصوص، وفق جدول زمني لذلك، ينتهي في السادس عشر من شهر آذار/ مارس لهذا العام؛ لترد المحكمة على هذه الملاحظات في الثلاثين من الشهر ذاته.



وأشارت أبو يوسف إلى أن مؤتمراً صحفياً، سيعقد في البرلمان الهولندي غداً، يطرح كافة المواضيع المتعلقة بـ (صفقة القرن) المجحفة وغير القانونية، مؤكدة رفض أعضاء في البرلمان الهولندي، بما فيهم أحزاب أعضاء في الائتلاف الحكومي (صفقة

القرن) المجحفة، داعين الحكومة الهولندية؛ للرد على هذه الصفقة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.