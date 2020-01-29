الهدمي: صامدون صموداً أسطورياً عربياً إسلامياً ومسيحياً أمام المرحلة الصعبة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي: إن أهالي القدس المحتلة صامدون صموداً أسطورياً عربياً إسلامياً ومسيحياً أمام المرحلة الصعبة، التي نمر بها، مشيراً إلى أن القدس عصية على كل الهجمات.



وأضاف الهدمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية على الرغم من كل المهاترات، مشيراً إلى أن الحكومة، تضع القدس على سلم أولوياتها من خلال توفير كل سبل الدعم القانوني والإنساني والعاجل، ولدينا خطتنا التنموية، التي تعزز صمود المقدسيين.



ولفت الهدمي إلى أن خطوات الحكومة تجاه القدس بهذا الإطار مدعومة، بتواجد مقدسي شعبي حاشد.