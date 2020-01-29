"فريدمان" يُعلن تشكيل لجنة لتطبيق السيادة الإسرائيلية





ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن فريدمان قوله خلال مؤتمر صحفي: "إن العملية تتطلب بعض الوقت، وبعد أن تقرر الحكومة الإسرائيلية ما تريد القيام به، ستعمل الدول معًا".

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مساء الأربعاء، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الدول لتطبيق السيادة الإسرائيلية في المناطق المخصصة لإسرائيل، وفق خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.