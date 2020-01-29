اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث موقفهم من (صفقة القرن)



وأضاف سفير فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، ماهر الكركي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، أنه جارٍ التحضير لمشروع جدول أعمال برنامج عمل الاجتماع الوزاري؛ لتحديد موقف منظمة التعاون والخطوات المقبلة لمواجهتها بناء على القانون الدولي، والشرعية الدولية.





وأكد الكركي، أن الاجتماع، سيخرج برسالة تعبر عن وحدة دول المنظمة، والتأكيد على أهمية وضرورة تنفيذ قرارات القمم الإسلامية السابقة، مشدداً على أن أي خطة للسلام دون أن تكون فلسطين طرفاً أساسياً فيها، تعتبر مخالفة لحقوق شعبنا والقانون الدولي، وتستند لقانون الغاب، الذي يحاول شطب التاريخ الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنتعقد منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، الاثنين المقبل، بناء على طلب من دولة فلسطين؛ لبحث موقف المنظمة من (صفقة القرن) وكيفية مواجهتها.