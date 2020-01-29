إجتماع طارئ بالإتحاد الأروبي لمناقشة ما تم إعلانه بـ(صفقة القرن)

يعقد في هذه الاثناء اجتماع طارئ على مستوى سفراء

اللجنة الثلاثية الامنية في الاتحاد الاوروبي بمشاركة 28 دولة لمناقشة ما

طرح في اعلان صفقة القرن بالامس، حسب ما اعلن سفير فلسطين لدى

الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا.

واكد الفرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، مساء اليوم الاربعاء، موقف

الاتحاد الاوروبي الثابت على موقفه وهو مبدأ حل الدولتين وفق قرارات

الشرعية الدولية.