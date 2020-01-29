المجلس النرويجي للاجئين: مقترح إدارة ترامب يقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم

وأضاف: "تدعم الخطة التحركات الإسرائيلية الأحادية نحو ضم الأراضي، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي؛ وهو بذلك ينتهك الالتزام القانوني على الدول بعدم الاعتراف بالأعمال غير المشروعة دولياً، أو المساعدة على القيام بذلك".





وتابع هانسن قائلاً: "تعيش العائلات التي نعمل معها في خوف دائم من طردهم من منازلهم لإفساح المجال أمام المزيد من المستوطنات غير القانونية.، يتوجب على الأطفال عبور نقاط التفتيش العسكرية، ومواجهة المضايقات والعنف لمجرد الذهاب إلى المدرسة، هذه الخطة لم تفعل أي شيء بالنسبة لهم".

رام الله - دنيا الوطنقال المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة (أوكسفام) اليوم: "إن خطة إدارة ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تتجاهل القانون الدولي، وتقلل من فرص السلام العادل والدائم".وأضافت المنظمتان: في تصريح لهما وصل "دنيا الوطن": "إن الخطة تزيد من خطر النقل القسري للفلسطينيين، حيث إن إسرائيل تخطط بالفعل لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية".وعلق المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط، كارستن هانسن، قائلاً: "خطة الإدارة الأمريكية ستجعل الاحتلال حقيقة دائمة، مع تسببها بعواقب إنسانية حادة، يجب على المجتمع الدولي معارضة ضم المزيد من الأراضي والاحتلال المستمر، والتصرف بحزم لحماية حقوق الفلسطينيين، والمضي قدماً في طريق السلام الدائم، الذي يرتكز على القانون الدولي".بدورها، قالت مارتا لورينزو، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (أوكسفام): "لا تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل التحدث عن الفلسطينيين، لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون تواجدهم على الطاولة. فكرة أن هذا الاقتراح سيجلب الرخاء للفلسطينيين، هو حلم صعب، فهي بدلاً من ذلك ستحرمهم من كرامتهم وحقهم في البقاء على أرضهم، وتحديد مستقبلهم".