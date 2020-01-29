أبو رحمة: الأيام القادمة ستشهد فعاليات مكثفة لإسناد أهالي الأغوار



وأكد أبو رحمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، أن الأيام القادمة، ستشهد فعاليات مكثفة ضمن هذه الحملة، دعماً وإسناداً لأهالي الأغوار، ورفضاً لـ (صفقة القرن) التي تضمنت بند ضم الأغوار.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة: إن الآلاف من أبناء شعبنا من مختلف محافظات الوطن، توافدوا إلى منطقة الأغوار للمشاركة في فعالية حماية الإغوار، التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.