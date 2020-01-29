منصور: الرئيس عباس سيتوجه لنيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن.

مجلس الأمن الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار جهود القيادة لإفشال (صفقة القرن) من المقرر، أن يتوجه الرئيس محمود عباس، إلى نيويورك؛ للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن.



وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء: إن مشاورات تجري مع 14 عضواً دائماً من مجلس الأمن؛ لبحث الإجراءات التي قد تتخذ من قبل المنظمة الأممية لإسقاط (صفقة القرن).



ورداً على سؤال حول موعد جلسة مجلس الأمن، والطرح الذي سيقدم من قبل الرئيس قال منصور: إنه من المبكر الحديث عن ذلك، مشدداً على ضرورة التحرك على قاعدة الإجماع الدولي المشترك؛ لإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق شعبنا، وإن القيادة

ستستخدم كافة الوسائل المتاحة؛ للتصدي للمؤامرة التصفوية.



وثمن منصور موقف الأمين عام للأمم المتحدة، الذي أصدر بياناً بالأمس، أكد فيه أن المنظمة الأممية ملتزمة بحل الدولتين على قاعدة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة.