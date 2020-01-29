البرلمان الأوروبي يُصادق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي



وقبل التصويت، قال جاي فيرهوفشتات منسق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بالبرلمان الأوروبي: "سنفتقد" لكنه بنفس الوقت حث المشرعين في البرلمان على الموافقة على التشريع لتفادي خروج "قاس" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية)



وألقى فيرهوفشتات التحية على المشرعين البريطانيين بالبرلمان، وأضاف "من المحزن أن نرى مغادرة دولة حررتنا مرتين، وقدمت الدماء مرتين لتحرير أوروبا" لكن البرلماني يتوقع أن تعود بريطانيا في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي، وتابع فيرهوفشتات: "هذا تصويت وليس وداع، إنه كقول "إلى اللقاء فقط".



وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.



وقال رئيس المجلس الأوروبي، في تغريده عبر (تويتر): "وقعت اتفاقاً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أورسولا فون دير لاين، وبعض الأشياء ستتغير حتماً، لكن صداقتنا ستستمر، نبدأ فصلاً جديداً كشركاء وحلفاء".

رام الله - دنيا الوطنوافق البرلمان الأوروبي، في جلسة له، اليوم الأربعاء، وبشكل نهائي، على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك بأغلبية الأصوات.