الاحتلال يواصل الاعتداء على المقدسيين ويعتقل ثلاثة شبان بالأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، المقدسيين المتواجدين بمنطقة باب الساهرة في محيط المسجد الأقصى.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة شبان بالقرب من باب الساهرة، واقتادتهم إلى مركز شرطة شارع صلاح الدين.



وأعادت قوات الاحتلال، فتح أبواب المسجد الأقصى، بعد أن كانت قد أغلقته بزعم محاولة شابين تنفيذ عملية طعن بباحة المسجد، وقالت إنه جرى اعتقالهما، ليرتفع بذلك عدد الشبان الفلسطينيين المعتقلين من المسجد الأقصى خلال ساعات المساء إلى خمسة.



وعلى صعيد متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال بمخيم شعفاط شرقي مدينة القدس المحتلة.