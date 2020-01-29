الكويت: الحل الشامل لا يتحقق إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967



وتابعت الخارجية الكويتية، أنه انطلاقاً من موقف الكویت المبدئي والثابت بدعم خیارات الشعب الفلسطیني، لتؤكد مجدداً أن الحل العادل والشامل للقضیة الفلسطینیة لا یتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة، وبالمرجعیات التي استقر علیھا المجتمع الدولي، وفي مقدمتھا إقامة دولتھا المستقلة ذات السیادة في حدود 4 حزيران/ یونیو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة.



وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم (صفقة القرن)، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.



و(صفقة القرن)، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

رام الله - دنيا الوطنصرحت وزارة الخارجیة الكویتیة، اليوم الأربعاء، أنھا تقدر عالیا مساعي الولایات المتحدة الأمریكیة لحل القضیة الفلسطینیة.وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تقدر المساعي الأمريكية لإنھاء الصراع العربي الإسرائیلي، الذي امتد لأكثر من سبعین عاماً، وكان سبباً في معاناة مریرة لأبناء الشعب الفلسطیني الشقیق وعامل ھدم لأمن واستقرار المنطقة، بحسب وكالة (كونا).