دولي

ماكرون يتهم أردوغان بـ"عدم احترام كلامه" بشأن ليبيا

ماكرون يتهم أردوغان بـ"عدم احترام كلامه" بشأن ليبيا
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
اتّهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ "عدم احترام كلامه" المتعلّق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، لا سيما عدم إرسال سفن تركية تقل مسلحين إلى ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي، بعد استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "رأينا في الأيام الأخيرة سفناً تركية تقل مسلحين سوريين، تصل إلى الأراضي الليبية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف ماكرون: "إن ذلك يتعارض صراحة مع ما التزم الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه".

وأكد مؤتمر برلين بشأن ليبيا على احترام حظر الأسلحة إلى ليبيا المفروض عليها منذ العام 2011، وعدم دعم الجماعات المسلحة والتدخل في شؤون البلاد.

وفي آذار/ مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي، قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة، وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا.

ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد قدم دلائل، منها شريط فيديو يظهر مسلحين على متن طائرة مدنية، تابعة للخطوط الجوية الليبية الأفريقية، مشيراً إلى أن هؤلاء كانوا في رحلة من تركيا إلى طرابلس.

وكشف مصادر سورية في وقت سابق، أن تركيا تواصل إرسال مسلحين إلى ليبيا عبر رحلات جوية، ليصل عدد من وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600.

أخبار ذات صلة

إيطاليا: حل الدولتين يبقى المنظور الأكثر عدلًا واستدامة

إيطاليا: حل الدولتين يبقى المنظور الأكثر عدلًا واستدامة

الصين: قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية

الصين: قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية

غرينبلات: صفقة القرن ستكون بخطر إذا لم يُنتخب ترامب

غرينبلات: صفقة القرن ستكون بخطر إذا لم يُنتخب ترامب

هولندا ترفض النظر بدعوى قدمها فلسطيني ضد بيني غانتس

هولندا ترفض النظر بدعوى قدمها فلسطيني ضد بيني غانتس

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على (صفقة القرن) الأمريكية

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على (صفقة القرن) الأمريكية

صحيفة تركية: كاتب إسرائيلي وصف رئيس الاستخبارات التركية بأنه توأم لـ&#34;سليماني&#34;

صحيفة تركية: كاتب إسرائيلي وصف رئيس الاستخبارات التركية بأنه توأم لـ"سليماني"

ليبرمان: سنوافق على تطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات بالضفة

ليبرمان: سنوافق على تطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات بالضفة

الخطوط الجوية البريطانية تُعلّق رحلاتها المباشرة إلى بكين وشنغهاي

الخطوط الجوية البريطانية تُعلّق رحلاتها المباشرة إلى بكين وشنغهاي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

علي أبو زهري أمام (إيسيسكو): دولنا الإسلامية والعربية لن تخذل الحق الفلسطيني

علي أبو زهري أمام (إيسيسكو): دولنا الإسلامية والعربية لن تخذل الحق الفلسطيني

الاحتلال يعتقل شابين بزعم تنفيذ عملية طعن بالأقصى

الاحتلال يعتقل شابين بزعم تنفيذ عملية طعن بالأقصى

عريقات لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية فى فلسطين &#34;نريد سلاماً وليس أبرتهايد&#34;

عريقات لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية فى فلسطين "نريد سلاماً وليس أبرتهايد"

وزير المالية يبحث مع القنصل الفرنسي العام التطورات الاقتصادية والسياسية

وزير المالية يبحث مع القنصل الفرنسي العام التطورات الاقتصادية والسياسية

القطاع الخاص يؤكد رفضه لما يسمى صفقة القرن

القطاع الخاص يؤكد رفضه لما يسمى صفقة القرن

الأطر الشبابية تدعو لتبني استراتيجية لمواجهة صفقة القرن والتطبيع

الأطر الشبابية تدعو لتبني استراتيجية لمواجهة صفقة القرن والتطبيع

تجمعات نقابية تدعو للتصعيد لإفشال صفقة القرن

تجمعات نقابية تدعو للتصعيد لإفشال صفقة القرن

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط "صفقة القرن"

منوعات

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع &#34;إباحي&#34;

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع "إباحي"

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

أول حكم قضائي لصالح متهمة في &#34;فضيحة الفيديوهات&#34; مع خالد يوسف

أول حكم قضائي لصالح متهمة في "فضيحة الفيديوهات" مع خالد يوسف

عربي

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ &#34;استعادة الثقة&#34;

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ "استعادة الثقة"

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد