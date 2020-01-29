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شؤون فلسطينية

النائب جبارين: نرفضُ (صفقة القرن) جملةً وتفصيلًا.. وعلينا أن نكونَ موحدين

النائب جبارين: نرفضُ (صفقة القرن) جملةً وتفصيلًا.. وعلينا أن نكونَ موحدين
النائب الدكتور يوسف جبارين
رام الله - دنيا الوطن
وجّه النائب الدكتور يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، كلمة لجماهير شعبنا في الداخل، تعقيبًا على ما تضمنته (صفقة القرن) من إشارة لإمكانية الاتفاق على تبادل أراض في منطقة المثلث، وضمها للسلطة الفلسطينية في إطار اتفاق سلام مستقبلي مع إسرائيل.

وجاء في الكلمة وفق ما وصل "دنيا الوطن": "أهلنا في المثلث، والجليل والنقب والساحل، نقفُ اليوم على مفترق طرق تاريخي، يحتّم علينا أن نكونَ موحدين في مواجهة مخططات (الأبرتهايد) و(الترانسفير) التي يحيكها لنا التحالف الفاشي لنتنياهو وترامب.

نتنياهو وحكومات اليمين، لم ينظروا إلينا يومًا كمواطنين يعيشون في بلادهم، بل جاءت مسلسلات التحريض المتكررة، وممارسات التمييز العنصري، ومحاولات نزع الشرعيّة عنا؛ لتؤكد سياساتهم تجاهنا "كمواطنين مؤقتين" و"كضيوف غير مرغوب بهم". والآن، أتت (صفقة القرن) لإماطة اللثام عن الحلم الأيدولوجي العنصري لنتنياهو واليمين الاستيطاني من أجل دولة يهودية خالية من العرب.

إننا نرفضُ جملةً وتفصيلًا كل ما ورد في (صفقة القرن)، بما في ذلك البند الذي يتطرق الى سحب المواطنة من أهالينا في منطقة المثلث، هذا البند يشكّل تصعيدًا إضافيًا ضد كل جماهيرنا العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، ولا بد لنا أن نؤكد أن مكانتنا ومواطنتنا في وطننا مشتقة من انتمائنا الواعي والنشيط لشعبنا ومن كوننا أهل البلاد الأصليين.

أدعو جماهيرنا العربية للتمسك بوحدتنا الغلابة، لنصرة الحق الفلسطيني، وللمشاركة في النشاطات النضالية التي ستُعلن عنها لجنة المتابعة العليا، كما أدعو القوى الديمقراطية اليهودية، لكي يكونوا شركاء بهذا النضال من أجل السلام الحقيقي".

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