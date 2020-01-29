الاحتلال يعتقل شابين بزعم تنفيذ عملية طعن بالأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شابين من باحات المسجد الأقصى، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.



وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين، وسط استنفار أمني، وإغلاق لأبواب المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، واعتداء على المقدسيين المتواجدين في المكان.



وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنود الاحتلال، اعتقلوا شابين بعد أن حاولا تنفيذ عملية طعن بالمسجد الأقصى.