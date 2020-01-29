عريقات لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية فى فلسطين "نريد سلاماً وليس أبرتهايد"





وقال عريقات: إن الضم يعتبر اعتداءً صارخاً على النظام الدولي والقانون الدولي، معبراً عن أهمية دور أوروبا، قائلاً: "إنها لحظة الحقيقة لأوروبا، ونقول لكم بأننا نريد سلااً وليس أبرتهايد".



وأكد عريقات على وجوب قيام دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عملية ضد سلطة الاحتلال إسرائيل، التي أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، وأنه يعتزم إصدار أمر بضم "الأغوار" الفلسطينية إلى الدولة الإسرائيلية في وقت قريب، والحصول على اعتراف أمريكي بالكتل والمستوطنات الأخرى، بالضفة الغربية المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي فى فلسطين.