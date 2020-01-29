وزير المالية يبحث مع القنصل الفرنسي العام التطورات الاقتصادية والسياسية

وزير المالية شكري بشارة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، مع القنصل الفرنسي العام رينيه تروكا،ز آخر التطورات الاقتصادية والسياسية، والدعم الذي تقدمه الحكومة الفرنسية لفلسطين.



وشدد الوزير بشارة، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، على أهمية الدعم الفرنسي والأوروبي لفلسطين، مثمنا قرارات فرنسا الثابتة للسلام وحل الدولتين، على أساس الشرعية الدولية.



بدوره، أكد تروكاز، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أن فرنسا ملتزمة بدعمها السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، وأن المجتمع الأوروبي سيظل ملتزما وداعما لحل الدولتين.