شؤون فلسطينية

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط "صفقة القرن"

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط "صفقة القرن"
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى مقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) إلى جانب العودة إلى الأرض والمقاومة الشعبية الموحدة والمستمرة للمساهمة في إسقاط "صفقة القرن".

وأكد بيان للاتحاد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة تعزيز المنتج المحلي الفلسطيني من أجل تعزيز صمود المزارعين في أراضيهم ومزارعهم وحماية أراضيهم من الاعتداءات والجرائم الاحتلالية والاستعمارية الاستيطانية.

وأوضح رئيس الاتحاد وأمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي أن المقاطعة شكل من اشكال رفض صفقة العار وصفقة القرن وان المقاطعة شكل اساسي من اشكال المقاومة الشعبية وأن المقاومة الشعبية بكافة أدواتها لن تألم الاحتلال الصهيوأمريكي بدون أن ننجح في المعركة الاقتصادية ونتوج انتصارنا بها بنجاحنا في مقاطعة البضائع والخدمات الصهيو امريكية وعزل "إسرائيل".

واكد الشيوخي على ضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها الانفكاك التدريجي بالاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الاحتلالي الاحتلالي الاسرائيلي.

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