دولي

إيطاليا: حل الدولتين يبقى المنظور الأكثر عدلًا واستدامة

إيطاليا: حل الدولتين يبقى المنظور الأكثر عدلًا واستدامة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن حل الدولتين يبقى المنظور الأكثر عدلًا واستدامة.

وبعد علمها بنشر "الخطة الأميركية لعملية السلام في الشرق الأوسط"، أفادت الخارجية الإيطالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن إيطاليا ترحب بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتعزيز إحياء عملية السلام، لكنها في الوقت ذاته قالت إنها "ستقيّم بعناية محتويات اقتراح واشنطن، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضافت: "إن حل الدولتين يظل المنظور الأكثر عدلاً واستدامة، على الرغم من أنه لا يزال يتطلب طريقًا طويلًا ومعقدًا لإعادة بناء الثقة والحوار بين الطرفين".

وتابعت: إن إيطاليا على استعداد لدعم عملية التفاوض التي تراعي التطلعات المشروعة للجانبين، وتساهم في استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

أخبار ذات صلة

ماكرون يتهم أردوغان بـ&#34;عدم احترام كلامه&#34; بشأن ليبيا

ماكرون يتهم أردوغان بـ"عدم احترام كلامه" بشأن ليبيا

الصين: قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية

الصين: قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية

غرينبلات: صفقة القرن ستكون بخطر إذا لم يُنتخب ترامب

غرينبلات: صفقة القرن ستكون بخطر إذا لم يُنتخب ترامب

هولندا ترفض النظر بدعوى قدمها فلسطيني ضد بيني غانتس

هولندا ترفض النظر بدعوى قدمها فلسطيني ضد بيني غانتس

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على (صفقة القرن) الأمريكية

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على (صفقة القرن) الأمريكية

صحيفة تركية: كاتب إسرائيلي وصف رئيس الاستخبارات التركية بأنه توأم لـ&#34;سليماني&#34;

صحيفة تركية: كاتب إسرائيلي وصف رئيس الاستخبارات التركية بأنه توأم لـ"سليماني"

ليبرمان: سنوافق على تطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات بالضفة

ليبرمان: سنوافق على تطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات بالضفة

الخطوط الجوية البريطانية تُعلّق رحلاتها المباشرة إلى بكين وشنغهاي

الخطوط الجوية البريطانية تُعلّق رحلاتها المباشرة إلى بكين وشنغهاي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

علي أبو زهري أمام (إيسيسكو): دولنا الإسلامية والعربية لن تخذل الحق الفلسطيني

علي أبو زهري أمام (إيسيسكو): دولنا الإسلامية والعربية لن تخذل الحق الفلسطيني

الاحتلال يعتقل شابين بزعم تنفيذ عملية طعن بالأقصى

الاحتلال يعتقل شابين بزعم تنفيذ عملية طعن بالأقصى

عريقات لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية فى فلسطين &#34;نريد سلاماً وليس أبرتهايد&#34;

عريقات لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية فى فلسطين "نريد سلاماً وليس أبرتهايد"

وزير المالية يبحث مع القنصل الفرنسي العام التطورات الاقتصادية والسياسية

وزير المالية يبحث مع القنصل الفرنسي العام التطورات الاقتصادية والسياسية

القطاع الخاص يؤكد رفضه لما يسمى صفقة القرن

القطاع الخاص يؤكد رفضه لما يسمى صفقة القرن

الأطر الشبابية تدعو لتبني استراتيجية لمواجهة صفقة القرن والتطبيع

الأطر الشبابية تدعو لتبني استراتيجية لمواجهة صفقة القرن والتطبيع

تجمعات نقابية تدعو للتصعيد لإفشال صفقة القرن

تجمعات نقابية تدعو للتصعيد لإفشال صفقة القرن

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط "صفقة القرن"

منوعات

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع &#34;إباحي&#34;

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع "إباحي"

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

أول حكم قضائي لصالح متهمة في &#34;فضيحة الفيديوهات&#34; مع خالد يوسف

أول حكم قضائي لصالح متهمة في "فضيحة الفيديوهات" مع خالد يوسف

عربي

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ &#34;استعادة الثقة&#34;

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ "استعادة الثقة"

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد