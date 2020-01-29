الأحمد: وفد من الفصائل سيتوجه قريباً إلى غزة تمهيداً لتوجه الرئيس للقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، إن وفدا من كافة الفصائل سيتوجه قريبا الى غزة تمهيدا لتوجه اللرئيس محمود عباس الى القطاع.



وأشار إلى أن الرئيس كلفه بالاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي أبدى ترحيبه بالفكرة وأبلغ الفصائل في غزة بالتحضير المشترك لزيارة الوفد.



وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ظهر اليوم الأربعاء، أنه بدأ بالتحضيرات لتحديد أسماء أعضاء الوفد، مشيرا الى ان زيارة الوفد لغزة ستكون بداية لسلسلة لقاءات واجتماعات لإعلان إنهاء الانقسام.



وتابع الأحمد: ان فتح رفعت منذ انطلاقتها شعار اللقاء فوق أرض المعركة، موضحا أن افضل مكان لإنهاء الانقسام هو ارض المعركة، لافتا الى ان الحركة وضعت برامج عمل طويلة المدى أهمها ما أكد عليه الرئيس محمود عباس خلال كلمته التي القاها خلال اجتماع الفصائل وهو التحرك الشعبي والمقاومة الشعبية والنزول على الأرض، واصفا ذلك بأهم الاسلحة التي يجب التحرك بها.



وفيما يتعلق بالقدس، قال الأحمد: إن أهالي القدس والمرابطين بها في مواجهة يومية مع الاحتلال، مشيرا الى ان كل المناطق هي ساحة مواجهه حتى إفشال مخططات الاحتلال والادارة الاميركية .