تفاصيل اتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم والرئيس عباس

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في اتصال هاتفياً مع الرئيس محمود عباس عن وقوفه ودولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.



وثمن أمير دولة قطر، خلال الاتصال، حالة الوحدة الوطنية التي تعيشها القضية الفلسطينية، والتي تجلت بدعوة الرئيس محمود عباس للاجتماع الذي حضرته كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وذلك وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).