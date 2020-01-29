شاهد: مؤتمر صحفي لتجمع النقابات المهنية بغزة للإعلان عن رفضه لصفقة القرن

خاص دنيا الوطن- آن العقادعقد تجمع النقابات المهنية، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفي، للإعلان عن رفضه لصفقة القرن في مدينة غزة، وذلك بحضور العديد من الشخصيات الاعتبارية.وأكد نقيب الأطباء في قطاع غزة فضل نعيم، أن النقابات المهنية الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنوبية وجميع المهنيين التابعين لكل النقابات يعلنون رفضهم القاطع من صفقة القرن، لافتاً الى أن صفقة القرن ستسقط كما سقطت جميع المؤامرات من قبل صمود الشعب الفلسطيني.وأكد نعيم ل "دنيا الوطن"، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل صفقة القرن وستسقط كما سقطت المؤامرات السابقة، لافتاً الى أن يجب دعوة قيادة الشعب الفلسطيني الى الاصطفاف صفاً واحداً وتشكيل استراتيجية وطنية من أجل مقاومة الصفقة.وتابع: "إذا بقينا على حالة الانقسام التي نحن عليها سيتغول علينا العدو الإسرائيلي والامريكي أكثر وأكثر".دعا نقيب الأطباء في قطاع غزة، كل أحرار العالم والدول التي تدعي بالتزام حقوق الانسان والمواثيق الدولية أن تقف في وجه صفقة القرن وتعلن موقفها الواضح والصريح.