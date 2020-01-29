البطش: لا يمكن لأي دولة عربية شريفة أن تكون شاهد زور على بيع فلسطين

قال

عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش

: حضور الشخصيات العربية لمؤتمر إعلان صفقة القرن في واشنطن طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، ونأمل من الدول التي حضرت وحضر مندوبيها في واشنطن أن تعلن موقفاً رافضاً لهذا الحضور والا ستضع نفسها في موقف صعب أمام الجماهير وأمام التاريخ.

وأضاف البطش في حديث مع "دنيا الوطن": "لا يمكن لأي دولة عربية شريفة وحقيقية أن تقبل أن يكون ممثلوها شهود زور على بيع دولة فلسطين".