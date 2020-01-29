شؤون فلسطينية

البطش: لا يمكن لأي دولة عربية شريفة أن تكون شاهد زور على بيع فلسطين

البطش: لا يمكن لأي دولة عربية شريفة أن تكون شاهد زور على بيع فلسطين
عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش
خاص دنيا الوطن- آن العقاد
قالعضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش: حضور الشخصيات العربية لمؤتمر إعلان صفقة القرن في واشنطن طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، ونأمل من الدول التي حضرت وحضر مندوبيها في واشنطن أن تعلن موقفاً رافضاً لهذا الحضور والا ستضع نفسها في موقف صعب أمام الجماهير وأمام التاريخ.

وأضاف البطش في حديث مع "دنيا الوطن": "لا يمكن لأي دولة عربية شريفة وحقيقية أن تقبل أن يكون ممثلوها شهود زور على بيع دولة فلسطين".

 ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقدوم إلى قطاع غزة عاجلاً والبدء في إجراءات إنهاء الانقسام، لافتاً إلى أن حركته استجابت لدعوته وشاركت في إجتماع رام الله بالأمس. 

وأضاف البطش: " شاركنا في الإجتماع برام الله لأننا ندرك بأن اللحظة صعبة وخطيرة، وأنه يجب أن نتجاوز كل الإجتهادات وكل الخلافات وأن نعطي رسالة وحدة للشعب ولقواه لمواجهة صفقة القرن".

وشدد على ضرورة قدوم الرئيس محمود عباس الى قطاع غزة من أجل الإعلان عن موت الانقسام والبدء بمرحلة جديدة من العمل الوطني عنوانها استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي للعمل على اسقاط (صفقة القرن).

وتابع البطش: " صفقة القرن مشروع آخر للصراع معنا تقوده الإدارة الامريكية ولا يمكن لاي فريق أن يواجهه منفرداً، لذلك يجب أن نتوحد في مواجهة كل المخاطر والمحاولات المشؤومة وعلى رأسها محاولات الإدارة الامريكية لتصفية القضية وجعل القدس عاصمة لإسرائيل".

 



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