الهباش يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

التقى د.محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الموريتانية اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وسلمه رسالة خاصة من أخيه الرئيس محمود عباس تتعلق بالعلاقات الأخوية بين موريتانيا وفلسطين و المجالات المتعلقة بالاوضاع السياسية الراهنة التي تشهدها فلسطين والقضية الفلسطينية والمؤامرات التي تتعرض لها وبالذات تلك التي تسمى (صفقة القرن).



وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء أن الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالرئيس عباس متمسكين بالثوابت الفلسطينية المشروعة بالحرية والإنعتاق من ظلم الإحتلال، مضيفاً ان الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش أسوة ببقية شعوب العالم في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وهذا الحق ما أقرته الشرعية

والمواثيق الدولية .



وشكر الهباش الرئيس ولد الشيخ الغزواني على مواقف الجمهورية الموريتانية التاريخية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين موريتانيا وفلسطين في مجالات عدة خاصة الزراعية والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية والدعوة وغير ذلك من الأصعدة ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.



من جانبه رحب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بقاضي قضاة فلسطين الهباش، مؤكداً على الموقف الثابت لموريتانيا والداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.



وأضاف الرئيس الغزواني ان العلاقات الموريتانية الفلسطينية مترسخة وعميقة، مضيفاً ان القضية الفلسطينية وقضية القدس هب في قلب ووجدان كل موريتاني، وأن هذا الموقف سيبقى كما هو أبد الدهر، وأن موريتانيا حكومة وشعبا لن تدخر جهدا من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة في كل المحافل الدولية.