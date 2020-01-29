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رئيس البرلمان العربي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة

رئيس البرلمان العربي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002م، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 1967م.

وقال رئيس البرلمان العربي إن مضمون خطة السلام التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لا تتسق  مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، مُشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي يُلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وينهي الصراع ويُسهم في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه العادلة استناداً لقرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام دولته المستقلة  وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

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