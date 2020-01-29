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شؤون فلسطينية

مجدلاني يطلب بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال

مجدلاني يطلب بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال
اعتقال طفل فلسطيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بالضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن خرقها للقانون، واتفاقية حقوق الطفل .

وقال: ندعو لحث الامين العام للأمم المتحدة لحماية اطفال دولة فلسطين من خلال ما يقوم به من حماية الاطفال في النزاعات المسلحة، والطلب منه بادراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات التي تنتهك حقوق الاطفال باعتبارهم ينتهكون جميع عناصر اعلان الاطفال بالنزاعات المسلحة، وينتهكون ايضا قرار مجلس الأمن رقم (1612)،واستنادا لتوصيات الجهات الدولية المعنية بذلك بما فيها ممثلة الأمم الأمين العام للاطفال والنزاعات المسلحة.

وتابع مجدلاني خلال الجلسة الثانية مساء اليوم لمناقشة دولة فلسطين ، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تقريرها الأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل،مع اللجنة الأممية المعنية بذلك، وترؤسه الفريق الوطني لدولة فلسطين، نتطلع لمخرجات لجنتكم لتنفيذ التوصيات لتقرير تشريعاتنا واجراءاتنا وتدابيرنا وسياساتنا لحماية حقوق الطفل الفلسطيني ، ونطلب من المجتمع الدولي استمرار دعم الاونروا لانها تقوم بتقديم خدمات هامة للاطفال تعليمية وصحية .

وأعلن اعتبار العام الجاري عام الطفل الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأطفال ، وعن المستقبل الوطني الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية للاطفال بما يضمن مصلحتهم الفضلى.

وأضاف مجدلاني: نتوجه بالشكر لجهودكم ونتطلع لتوصياتكم للعمل على تنفيذها لما فيه مصلحة الطفل الفلسطيني ، وخاصة أن اطفال دولة فلسطين ما زالوا يعانون من اضطهاد الاحتلال الاسرائيلي الذي يحرمهم من كافة الحقوق الأساسية .

ووجه دعوة للجنة لزيارة دولة فلسطين والاطلاع عن قرب على ما يتعرض له الاطفال من انتهاكات خطيرة ، كما وجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لحضورها ، وكذلك لمنظمات المجتمع الدولي ومكتب المفوض العام على جهودهم .

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