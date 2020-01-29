عاجل

  • البطش:لا يمكن لأي دولة شريفة أن تقبل أن تكون شاهد زور على بيع فلسطين

  • البطش: نأمل من الدول التي حضرت وحضر مندوبيها في واشنطن أن تعلن موقفاً رافضاً

  • البطش: حضور الشخصيات العربية لمؤتمر إعلان صفقة القرن طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية

  • البطش: صفقة القرن مشروع آخر للصراع معنا ولا يمكن لاي فريق أن يواجهه منفرداً

  • البطش: يجب أن يحضر الرئيس لغزة ليعلن موت الانقسام والبدء بمرحلة جديدة

  • البطش: يجب أن نتجاوز كل الإجتهادات وكل الخلافات وأن نعطي رسالة وحدة للشعب

  • البطش: شاركنا في الإجتماع برام الله لأننا ندرك بأن اللحظة صعبة وخطيرة

  • البطش لـ"دنيا الوطن": ندعو الرئيس عباس للقدوم إلى غزة عاجلاً لإنهاء الإنقسام

شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية للوقوف لجانب شعبنا

"الديمقراطية" تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية للوقوف لجانب شعبنا
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنداء عاجل إلى الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية، من مؤسسات أهلية واتحادات شعبية ونقابات مهنية، حرفية، وجمعيات ثقافية واجتماعية ومنظمات شبابية وعمالية ونسائية، تدعوها إلى إعلان موقف واضح وصريح من صفقة القرن (صفقة ترامب - نتنياهو) الهادفة إلى تصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة إسرائيل الكبرى وفرض سيادتها على أوضاع المنطقة على حساب المصالح الوطنية والقومية لشعوبها.

كما تدعوها إلى كل أشكال التحرك الجماهيري والسياسي المتاح للتعبير عن رفضها للصفقة، وللهيمنة الأميركية – الإسرائيلية على المنطقة، ودفاعها عن القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال والمقاومة الشاملة، والدفاع عن مصالح الشعوب العربية وثرواتها ضد مشاريع النهب الإمبريالي.

ودعت الجبهة الديمقراطية الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية إلى تحويل مناسبة الإعلان عن صفقة القرن إلى مناسبة للإعلان عن وحدة مصالح الشعوب العربية ووحدة قواها السياسية في معركة التحرر من الهيمنة الغربية وبناء الدولة الوطنية في خدمة شعوب أمتنا العربية ومستقبلها وازدهارها واستقرارها.

أخبار ذات صلة

البطش لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: ندعو الرئيس عباس للقدوم إلى غزة عاجلاً لإنهاء الإنقسام

البطش لـ"دنيا الوطن": ندعو الرئيس عباس للقدوم إلى غزة عاجلاً لإنهاء الإنقسام

الهباش يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس عباس

الهباش يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس عباس

&#34;الميزان&#34; يستنكر إصرار الإدارة الأمريكية على فرض حل مخالف لقواعد القانون الدولي

"الميزان" يستنكر إصرار الإدارة الأمريكية على فرض حل مخالف لقواعد القانون الدولي

مجدلاني يطلب بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال

مجدلاني يطلب بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال

الرئاسة: اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل

الرئاسة: اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل

شاهد: الاحتلال يغلق الأقصى ويعتقل فلسطينييْن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

شاهد: الاحتلال يغلق الأقصى ويعتقل فلسطينييْن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34; يطالب حماس بتمكين السلطة في القطاع وفق اتفاق 2017

قيادي بـ"الشعبية" يطالب حماس بتمكين السلطة في القطاع وفق اتفاق 2017

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الهباش يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس عباس

الهباش يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس عباس

&#34;الميزان&#34; يستنكر إصرار الإدارة الأمريكية على فرض حل مخالف لقواعد القانون الدولي

"الميزان" يستنكر إصرار الإدارة الأمريكية على فرض حل مخالف لقواعد القانون الدولي

مجدلاني يطلب بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال

مجدلاني يطلب بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية للوقوف لجانب شعبنا

"الديمقراطية" تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية للوقوف لجانب شعبنا

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

وزير النقل والمواصلات يعلن استئناف إدخال الإطارات لغزة

وزير النقل والمواصلات يعلن استئناف إدخال الإطارات لغزة

الخضري يدعو الرئيس لتشكيل حكومة طوارئ تجمع الكل الفلسطيني

الخضري يدعو الرئيس لتشكيل حكومة طوارئ تجمع الكل الفلسطيني

إصابة سيدة بجراح خطيرة واثنين من أبنائها بحادث سير بالمحافظة الوسطى

إصابة سيدة بجراح خطيرة واثنين من أبنائها بحادث سير بالمحافظة الوسطى

منوعات

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع &#34;إباحي&#34;

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع "إباحي"

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

أول حكم قضائي لصالح متهمة في &#34;فضيحة الفيديوهات&#34; مع خالد يوسف

أول حكم قضائي لصالح متهمة في "فضيحة الفيديوهات" مع خالد يوسف

عربي

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ &#34;استعادة الثقة&#34;

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ "استعادة الثقة"

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد