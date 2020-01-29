"الديمقراطية" تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية للوقوف لجانب شعبنا

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنداء عاجل إلى الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية، من مؤسسات أهلية واتحادات شعبية ونقابات مهنية، حرفية، وجمعيات ثقافية واجتماعية ومنظمات شبابية وعمالية ونسائية، تدعوها إلى إعلان موقف واضح وصريح من صفقة القرن (صفقة ترامب - نتنياهو) الهادفة إلى تصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة إسرائيل الكبرى وفرض سيادتها على أوضاع المنطقة على حساب المصالح الوطنية والقومية لشعوبها.



كما تدعوها إلى كل أشكال التحرك الجماهيري والسياسي المتاح للتعبير عن رفضها للصفقة، وللهيمنة الأميركية – الإسرائيلية على المنطقة، ودفاعها عن القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال والمقاومة الشاملة، والدفاع عن مصالح الشعوب العربية وثرواتها ضد مشاريع النهب الإمبريالي.



ودعت الجبهة الديمقراطية الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية إلى تحويل مناسبة الإعلان عن صفقة القرن إلى مناسبة للإعلان عن وحدة مصالح الشعوب العربية ووحدة قواها السياسية في معركة التحرر من الهيمنة الغربية وبناء الدولة الوطنية في خدمة شعوب أمتنا العربية ومستقبلها وازدهارها واستقرارها.