شاهد: الاحتلال يغلق الأقصى ويعتقل فلسطينييْن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (الجزيرة) القطرية مساء اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك.
وأضافت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين داخل باحات المسجد، بعد إغلاق أبوابه.
قالت قناة (الجزيرة) القطرية مساء اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك.
وأضافت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين داخل باحات المسجد، بعد إغلاق أبوابه.
ووفق موقع (0404) الإسرائيلي، فإن الاحتلال اعتقل الفلسطينييْن بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.
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