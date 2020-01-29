شاهد: الاحتلال يغلق الأقصى ويعتقل فلسطينييْن بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن





ووفق موقع (0404) الإسرائيلي، فإن الاحتلال اعتقل الفلسطينييْن بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.



















رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (الجزيرة) القطرية مساء اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك.وأضافت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين داخل باحات المسجد، بعد إغلاق أبوابه.