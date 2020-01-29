قيادي بـ"الشعبية" يطالب حماس بتمكين السلطة في القطاع وفق اتفاق 2017

المصالحة الفلسطينية القاهرة 2017

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، حركة حماس، بتمكين السلطة في غزة، حسب اتفاق تشرين الأول/أكتوبر 2017.



وقال في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "في رحاب الموقف الوطني الفلسطيني الموحد ضد صفقة التصفية، أطالب الأخوة في حركة حماس إعلان إنهاء الانقسام وبتمكين السلطة حسب اتفاق 2017".



كما دعا الصوراني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقته تبادر فوراً إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت شعار "رفض وإفشال (صفقة القرن)"، ومواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: إنه "إما الاتفاق على إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية، وفق اتفاقات القاهرة 2011 و2017 لمجابهة وإفشال صفقة ترامب، أو أن نتحول جميعاً إلى مضطهدين في بلادنا بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا".



وقال: "يا من توافقتم في القاهرة في تشرين الثاني/أكتوبر 2017 على دفن الانقسام وتنفيذ المصالحة الوطنيةواستعادة الوحدة الوطنية التعددية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ما الذي تنتظرونه لكي تطبقوا اتفاقكم وتتوحدوا في نضالكم مع جماهيركم لإسقاط صفقة ترامب التصفوية؟".



وتابع الصوراني: إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية "هو التأكيد الوحيد على مصداقية خطاب الرفض لـ(صفقة القرن) ودون ذلك عبث".