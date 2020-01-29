صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم









رام الله - دنيا الوطنسيطرت طواقم الاطفاء في محافظة طولكرم ظهر اليوم على حريق اندلع في مطعم بالقرب من دوار السلام بمدينة طولكرم .وهرعت طواقم الاطفاء في مركز طولكرم الى المكان فور تلقيهم البلاغ عن وجود حريق، وعند وصول الطاقم كانت النيران مشتعلة في مطبخ المطعم نتيجة الاهمال، وعلى الفور عمل الطاقم على اخماد الحريق والسيطرة عليه وحصره داخل المطبخ ومنع امتداده الى باقي المطعم، وكانت الاضرار احتراق المطبخ بمحتوياته وهو عبارة عن اخشاب، بالاضافة الى سناج في المطعم.