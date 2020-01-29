عاجل

  • الرئاسة: اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل

  • (الجزيرة): قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك

شؤون فلسطينية

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت طواقم  الاطفاء  في محافظة طولكرم ظهر اليوم على حريق اندلع في مطعم بالقرب من دوار السلام بمدينة طولكرم .

وهرعت طواقم الاطفاء في مركز طولكرم الى المكان فور تلقيهم البلاغ عن وجود حريق، وعند وصول الطاقم كانت النيران مشتعلة في مطبخ المطعم نتيجة الاهمال، وعلى الفور عمل الطاقم على اخماد الحريق والسيطرة عليه وحصره داخل المطبخ ومنع امتداده الى باقي المطعم، وكانت الاضرار احتراق المطبخ  بمحتوياته وهو عبارة عن اخشاب، بالاضافة الى سناج في المطعم.



أخبار ذات صلة

الرئاسة: اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل

الرئاسة: اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة الأسبوع المقبل

قوات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتعتقل فلسطينييْن

قوات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتعتقل فلسطينييْن

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34; يطالب حماس بتمكين السلطة في القطاع وفق اتفاق 2017

قيادي بـ"الشعبية" يطالب حماس بتمكين السلطة في القطاع وفق اتفاق 2017

وزير النقل والمواصلات يعلن استئناف إدخال الإطارات لغزة

وزير النقل والمواصلات يعلن استئناف إدخال الإطارات لغزة

الخضري يدعو الرئيس لتشكيل حكومة طوارئ تجمع الكل الفلسطيني

الخضري يدعو الرئيس لتشكيل حكومة طوارئ تجمع الكل الفلسطيني

إصابة سيدة بجراح خطيرة واثنين من أبنائها بحادث سير بالمحافظة الوسطى

إصابة سيدة بجراح خطيرة واثنين من أبنائها بحادث سير بالمحافظة الوسطى

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدانين بتهمة اقتطاع جزء من أراضي الدولة

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدانين بتهمة اقتطاع جزء من أراضي الدولة

عريقات: الفصل بين الضفة الغربية وغزة نقطة ضعف ستنتهي

عريقات: الفصل بين الضفة الغربية وغزة نقطة ضعف ستنتهي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

وزير النقل والمواصلات يعلن استئناف إدخال الإطارات لغزة

وزير النقل والمواصلات يعلن استئناف إدخال الإطارات لغزة

الخضري يدعو الرئيس لتشكيل حكومة طوارئ تجمع الكل الفلسطيني

الخضري يدعو الرئيس لتشكيل حكومة طوارئ تجمع الكل الفلسطيني

إصابة سيدة بجراح خطيرة واثنين من أبنائها بحادث سير بالمحافظة الوسطى

إصابة سيدة بجراح خطيرة واثنين من أبنائها بحادث سير بالمحافظة الوسطى

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدانين بتهمة اقتطاع جزء من أراضي الدولة

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدانين بتهمة اقتطاع جزء من أراضي الدولة

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

الأولى بغزة.. سلطة الطاقة تمنح ثلاث رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس

الأولى بغزة.. سلطة الطاقة تمنح ثلاث رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس

الزعنون يدعو لاجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني بالأردن للرد على مؤامرة القرن

الزعنون يدعو لاجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني بالأردن للرد على مؤامرة القرن

منوعات

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع &#34;إباحي&#34;

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع "إباحي"

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

أول حكم قضائي لصالح متهمة في &#34;فضيحة الفيديوهات&#34; مع خالد يوسف

أول حكم قضائي لصالح متهمة في "فضيحة الفيديوهات" مع خالد يوسف

عربي

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ &#34;استعادة الثقة&#34;

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ "استعادة الثقة"

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد