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شؤون فلسطينية

الزهار لـ"دنيا الوطن": نُدين الشخصيات العربية التي حضرت إعلان (صفقة القرن)

الزهار لـ"دنيا الوطن": نُدين الشخصيات العربية التي حضرت إعلان (صفقة القرن)
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار
خاص دنيا الوطن- آن العقاد
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار: إن إعلان الرئس الأمريكي دونالد ترامب لـ (صفقة القرن) بهذه الصورة الاستعراضية، جاء لأنه يمر في أزمة مواجهة ومحاكمات وملاحقات، لذلك يريد أن يكسب الصوت اليهودي الصهيوني في أمريكا، وأيضاً الرضا اليهودي في إسرائيل.

وأضاف الزهار لـ "دنيا الوطن": "الهدف الأساسي وإختيار هذا الوقت، في أثناء المحاكمة هو إبتزاز للشعب الفلسطيني من قبل ترامب، لصالح القضية الصهيونية، وهذا أمر طبعاً مرفوض" 

وتابع الزهار: " نُدين السفراء الذين حضروا مؤتمر إعلان صفقة القرن، ونُدين كل من يوافق على أي كلمة جاءت من ترامب لأنه وضع نفسه مع الكيان الصهيوني في مواجهة حقوق الشعب الفلسطيني".

وفي السياق: طالب الزهار من الإخوة في الخارج، اتخاذ الإجراءات للاتصال بالدول، والتعبير عن رفض الحركة للموقف.

وأوضح القيادي في حركة حماس، إن المجلس التشريعي دعى للقاء على مستوى القيادات، وليس فصائيلي فقط، لوضع الخطوات العملية للتصدي لصفقة القرن. 

للمزيد من التفاصيل اليكم الرابط التالي:

 

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