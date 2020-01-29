رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ "استعادة الثقة"

وقال دياب خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للبنان، إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي، وجمعية المصارف أنه "لا تزال هناك سبل للخروج من الأزمة"، وفق (روسيا اليوم).



وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي، بعد استقالة حكومة سعد الحريري، في تشرين/ أكتوبر الماضي، كما يتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق الدفع في آذار/ مارس، والتي وصفها وزير المالية بأنها "كرة نار".



وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قال دياب: "الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي، ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي أن الأفق غير مقفل على المخارج، فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة".



وأضاف: "هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد، أدت إلى فقدان الثقة بالدولة، ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي".

رام الله - دنيا الوطنطلب رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، من الحكومة والقطاع المصرفي، اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.