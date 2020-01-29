الخضري يدعو الرئيس لتشكيل حكومة طوارئ تجمع الكل الفلسطيني

جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار

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رام الله - دنيا الوطن

دعا جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، الرئيس محمود عباس إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، تجمع الكل الفلسطيني ضمن رؤية وطنية جامعة، كخطوة أولى لمواجهة (صفقة القرن).



وشدد الخضري، في تصريح له وصل "دنيا الوطن"، اليوم الأربعاء، على أن الوحدة الوطنية هي العنوان، والعمل الجماعي والمشترك أساس مواجهة التحديات.



وأكد ضرورة استنهاض الأمتين العربية والإسلامية وأصدقاء فلسطين، وأحرار العالم لمساندة الحق الفلسطيني، ورفض الصفقة ومواجهتها.



وقال الخضري: "إن صفقة القرن لن تمر، والشعب الفلسطيني لن يفرط في حقوقه المشروعة، وسيبقى متشبثاً بأرضه، مُصراً على نيل حقوقه كاملة, في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".



وأكد الخضري، على ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة ضمن رؤية وطنية، يتبعها برنامج عمل وطني شامل، ووقفة حقيقية داخل فلسطين وخارجها".



وأضاف: "يجب أن يدعو الرئيس محمود عباس لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بشكل عاجل، والسرعة في الإعداد للانتخابات، وتشكيل الحكومة ".



وجدد الخضري التأكيد، أن الصفقة انقلاب على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطر داهم، يتطلب مواجهة على كل المستويات.



وقال الخضري: "الحق الفلسطيني مُقدس ومشروع، وشعبنا صامد وثابت على أرضه، ولن ييأس ولن يستسلم".