شؤون فلسطينية

عبد الكريم: اليوم وغدًا ستبدأ مشاورات تشكيل وفد القيادة القادم لغزة

عبد الكريم: اليوم وغدًا ستبدأ مشاورات تشكيل وفد القيادة القادم لغزة
وفد حركة فتح إلى القاهرة - أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، أن اليوم وغداً، ستبدأ مشاورات تشكيل وفد القيادة الفلسطينية، الذي أعلن الرئيس محمود عباس، أنه سيرسله إلى قطاع غزة.

وقال عبد الكريم خلال حديثه لـ "استديو الوطن" عبر تلفزيون "دنيا الوطن": هناك فصائل لها حضور قيادي وازن، ويمكن أن تلبي المشاركة، وهناك فصائل، ستنتظر مسؤوليها القياديين على مستوى عالٍ للمشاركة في هذا الوفد، مضيفاً، أن المهم انعقاد الحوار بحضور الجميع، وأن يكون منصة للانطلاق نحو الاجتماع المرتقب والمأمول لهذا الإطار القيادي المؤقت.

وأضاف عبد الكريم: "نتمنى أن تتكلل هذه الدعوة بمبادرة الرئيس، للدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت، لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والرئيس الوطني والأمناء العامين، ومن أجله يجب تتويج هذا بخطة واستراتيجية موحدة، عنوانها ومعالمها محددة، في القرارات التي اتخذها المجلسان الوطني والمركزي قبل سنتين".

وأضاف، أنه تم اتخاذ قرارات مهمة خلال اجتماع القيادة، بالأمس، وأولها ضرورة استئناف الحوار الوطني بأشكاله المتعددة لإنهاء الانقسام، من أجل اتخاذ موقف وخطة موحدة لمجابهة (صفقة القرن)، وأنه من المهم الإجماع الوطني الفلسطيني على رفض الخطة، مضيفاً، أن هذا الإجماع لا يكفي لإحباطها، ولا بد من مخطط قوي لمواجهة الخطوات التي سيقدم عليها نتنياهو، محصنناً بإعلان ترامب عن صفقته المشؤومة.

وأشار عبد الكريم، إلى أن هذا يتطلب توحيد الصف، وتمكين الحركة الوطنية من أن تنهض من أجل المواجهة التي تنطلق من تصعيد هذه المواجهة الشعبية، وصولاً لتحقيق انتفاضة شاملة، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني، التي أكد عليها المجلس المركزي، بشأن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، والمقاطعة الاقتصادية الشاملة، والتحرر من بروتوكول باريس، وغير ذلك من الخطوات، التي تجسد الدولة الفلسطينية، وتحررها من التزامات أوسلو.

وذكر أنه يجب التحرك على المستوى الدولي من أجل مساءلة إسرائيل على جرائم الحرب، التي ترتكبها بحق شعبنا، وضمانة أن تبقى الصفقة بدون تطبيق، هي الوحدة الفلسطينية والجدية في الاستمرار بالحوار الوطني بأشكاله المختلفة، وأن الذي حدث بالأمس، بدعوة ممثلي حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى لاجتماع قيادة فلسطيني، والاتفاق على مواصلة الحوار بغزة، هو خطوة جدية للأمام.

أخبار ذات صلة

تجمعات نقابية تدعو للتصعيد لإفشال صفقة القرن

تجمعات نقابية تدعو للتصعيد لإفشال صفقة القرن

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط "صفقة القرن"

الهباش يدعو علماء وخطباء المسلمين لتخصيص خطبة الجمعة ضد &#34;صفقة القرن&#34;

الهباش يدعو علماء وخطباء المسلمين لتخصيص خطبة الجمعة ضد "صفقة القرن"

الأحمد: وفد من الفصائل سيتوجه قريباً إلى غزة تمهيداً لتوجه الرئيس للقطاع

الأحمد: وفد من الفصائل سيتوجه قريباً إلى غزة تمهيداً لتوجه الرئيس للقطاع

تفاصيل اتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم والرئيس عباس

تفاصيل اتصال هاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم والرئيس عباس

شاهد: مؤتمر صحفي لتجمع النقابات المهنية بغزة للإعلان عن رفضه لصفقة القرن

شاهد: مؤتمر صحفي لتجمع النقابات المهنية بغزة للإعلان عن رفضه لصفقة القرن

شاهد: التشريعي بغـزة يعقد جلسة خاصة لإفشال صفقة القرن

شاهد: التشريعي بغـزة يعقد جلسة خاصة لإفشال صفقة القرن

البطش: لا يمكن لأي دولة عربية شريفة أن تكون شاهد زور على بيع فلسطين

البطش: لا يمكن لأي دولة عربية شريفة أن تكون شاهد زور على بيع فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

تجمعات نقابية تدعو للتصعيد لإفشال صفقة القرن

تجمعات نقابية تدعو للتصعيد لإفشال صفقة القرن

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط &#34;صفقة القرن&#34;

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة البضائع (الصهيوأمريكية) للمساهمة بإسقاط "صفقة القرن"

الهباش يدعو علماء وخطباء المسلمين لتخصيص خطبة الجمعة ضد &#34;صفقة القرن&#34;

الهباش يدعو علماء وخطباء المسلمين لتخصيص خطبة الجمعة ضد "صفقة القرن"

الهباش يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس عباس

الهباش يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس عباس

&#34;الميزان&#34; يستنكر إصرار الإدارة الأمريكية على فرض حل مخالف لقواعد القانون الدولي

"الميزان" يستنكر إصرار الإدارة الأمريكية على فرض حل مخالف لقواعد القانون الدولي

مجدلاني يطلب بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال

مجدلاني يطلب بإدراج جيش الاحتلال والمستوطنين على لائحة الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية للوقوف لجانب شعبنا

"الديمقراطية" تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية للوقوف لجانب شعبنا

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

صور: الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بمدينة طولكرم

منوعات

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الماسية

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

جان يامان يعانق والدته.. والجمهور مصدوم من شكل الأخيرة

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع &#34;إباحي&#34;

السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلامياً بحرينياً شهيراً بمقطع "إباحي"

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

حبس الفنان أحمد الفيشاوي عاماً واحداً

أول حكم قضائي لصالح متهمة في &#34;فضيحة الفيديوهات&#34; مع خالد يوسف

أول حكم قضائي لصالح متهمة في "فضيحة الفيديوهات" مع خالد يوسف

عربي

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ &#34;استعادة الثقة&#34;

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من الحكومة خطة لـ "استعادة الثقة"

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

سوريا: (صفقة القرن) وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد

الإمارات: إصابة أربعة أشخاص من عائلة صينية بفيروس (كورونا) الجديد