إصابة سيدة بجراح خطيرة واثنين من أبنائها بحادث سير بالمحافظة الوسطى

حادث سير - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت سيدة من عائلة أبو مشايخ، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى اثنين من أبنائها، بحادث سير في شارع صلاح الدين، بالمحافظة الوسطى.



وقالت إدارة المرور والنجدة، بغزة: إن السيدة صابرين ماهر أبو مشايخ (25 عاماً) من سكان ديرالبلح، أصيبت بجراح خطيرة، فيما أصيب طفلاها، يوسف علي أبو مشايخ (ست سنوات) وإيهاب علي أبو مشايخ (عام ونصف) بجراح مابين متوسطة وخطيرة، إثر صدمهم من قبل مركبة (بيجو) تندر على شارع صلاح الدين مقابل محطة عكيلة في محافظة الوسطى.



يشار إلى أنه تم التسجيل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية، حادثي سير نتج عنهما إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.