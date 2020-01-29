الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدانين بتهمة اقتطاع جزء من أراضي الدولة

دانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي عمار قواسمة وعضوية القاضي ماجد المشارقة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة نيابة بيت لحم الأستاذة نورة براهمة، المتهم الأول (ج، م، ا) والمتهمة الثانية (م، م، ا) كمتهمة فارة من وجه العدالة، وذلك عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة.





وبحسب ما ورد "دنيا الوطن" من معلومات، فقد حكمت المحكمة عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة عاماً، وذلك خلافاً لأحكام المادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبذات الوقت عملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم3 لسنة 2001 إلزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع خمسة آلاف دينار أردني.

رام الله - دنيا الوطن