وزير سوداني: الاشتباه بإصابة اثنيْن قدما من الصين بفيروس (كورونا) الجديد





وأوضحت أن "عدد الأشخاص المصابين، هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة".



وقالت لجنة الصحة الوطنية، في الصين: إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا) بالبلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية، أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات ​السودان​ية، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدَين من ​الصين​ ب​فيروس (كورونا)​ المتجدد.وأكد وزير الصحة السوداني، د. أكرم علي التوم، أن هناك اشتباهاً بإصابة مواطنين اثنين، قدما من الصين بفيروس (كورونا)، وفق كما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.وكانت الإمارات، أعلنت في وقت سابق، اليوم، إصابة أربعة من أسرة واحدة بفيروس (كورونا) الجديد، الذي انتشر في الصين وعدد من الدول الأخرى.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه "في إطار الجهود الحثيثة من قبل وزارة الصحة، ووقاية المجتمع لمتابعة تطورات فيروس كورونا الجديد، قامت الوزارة بتقديم المستجدات التالية حول العائلة الصينية المصابة بالفيروس".