عريقات: الفصل بين الضفة الغربية وغزة نقطة ضعف ستنتهي

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليست له، إذ إنها "عرضت علينا في العام 2011 من قبل الإسرائيليين"، مشدداً على أن الخطة، تصفية للمشروع الوطني الفلسطيني.



وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات لقناة (الجزيرة) ظهر اليوم الأربعاء: على الفصل بين الضفة الغربية وغزة نقطة ضعف ستنتهي، مضيفاً: "لن نكون طرفاً في مهزلة القرن، ونسعى إلى سلام حقيقي، يستند إلى الشرعية الدولية".



وأكد أن المصالحة الفلسطينية، سوف تتم، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية، لن تغادر مربعات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود 67.



وأضاف "نأمل من أشقائنا العرب، التمسك بخطة السلام العربية"، مشيراً إلى أن ترامب يتبنى خطة نتنياهو لفرض نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني.



وتابع عريقات: "فريق فريدمان وكوشنير وغرينبلات فريق توراتي تبنى خطة نتنياهو، وهي إلى فشل وزوال"، مشدداً على أن هذه "هي المحاولة رقم 88 لتصفية القضية الفلسطينية، ولن تنجح".



وأضاف عريقات: أن العديد من المسؤولين الأمريكيين قالوا لترمب إن خطته ليست خطة للسلام.