إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأربعاء، مواطنان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة، وذلك ضمن الفعاليات التي جابت محافظات الوطن كافة تنديدا "بصفقة القرن".



وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع اصابتين بالرصاص الحي، إحداها بالقدم والأخرى بالكتف.