الأولى بغزة.. سلطة الطاقة تمنح ثلاث رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس

رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم "يمين"

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رام الله - دنيا الوطن

منحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم، أول رخصة مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية في غزة.



ووفقاً لما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فإنه بموجب الرخصة، ستقوم شركة حياة غزة بور للطاقة البديلة بتوليد طاقة بقدرة 5 ميغا واط في منطقة خزاعة- خانيونس، بحيث يتم تغذية الطاقة المنتجة إلى شبكة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.



كما قامت سلطة الطاقة بمنح رخصتين مؤقتتين لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية إلى شركة أبناء الحاج نعيم هرشة للطاقة الشمسية في قفين، و شركة المنسي لتوليد الطاقة البديلة في يطا.



وتنتج الخلايا الكهروضوئية التي تم ترخيصها في قفين قدرة 300 كيلو واط يتم تغذيتها الى شبكة كهرباء بلدة قفين في طولكرم. بينما تبلغ قدرة محطة الخلايا الضوئية المرخصة في يطا 998 كيلو يتم تغذية الطاقة المنتجة منها الى شبكة شركة كهرباء الجنوب.



وقال م. ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إن منح هذه الرخص هو التزام بالاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة التي من شأنها أن تقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتحقق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، وتنوع مصادر الطاقة حسب ما جاء في أجندة السياسات الوطنية، داعياً إلى مزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في الضفة الغربية وقطاع غزة.