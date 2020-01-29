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شؤون فلسطينية

الزعنون يدعو لاجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني بالأردن للرد على مؤامرة القرن

الزعنون يدعو لاجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني بالأردن للرد على مؤامرة القرن
سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أعضاء المجلس المتواجدين في الأردن؛ لعقد اجتماع طارئ يوم غد الخميس في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان، للرد على مؤامرة القرن الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، والتي أعلنها الرئيس ترامب أمس، في البيت الأبيض.

وحيا الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم، وصل "دنيا الوطن"، موقف الرئيس محمود عباس في رفضه القاطع لما يسمى بـ (صفقة القرن)، داعياً إلى مزيد من الالتفاف حول قائد الشعب الفلسطيني؛ لافشال هذه المؤامرة، مشيداً في الوقت ذاته بجماهير شعبنا، التي خرجت رفضاً للمؤامرة الأمريكية.

وقال الزعنون: أن ترامب أشهر سيفه في وجهنا، وفي وجه كل العرب والمسلمين، وسنقاومه بكافة الوسائل المتاحة، وندعو الأمتين العربية والإسلامية؛ للتصدي لتلك المؤامرة التي تستهدف القدس والمقدسات فيها، وتسهدف حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأكد الزعنون، أنه لا مجال الآن للحياد مع منْ يريد تصفية القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني، داعياً البرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية، وبرلمانات العالم إلى إعلان رفضها لمؤامرة (ترامب- نتنياهو)  الداعمة لاحتلال والاستيطان، واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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