شؤون فلسطينية

المالكي: القيادة وضعت خطة للتحرك على مختلف المستويات لمواجهة (صفقة القرن)

المالكي: القيادة وضعت خطة للتحرك على مختلف المستويات لمواجهة (صفقة القرن)
اجتماع القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي: إن خطاب الرئيس محمود عباس، مساء أمس، تضمن خطة القيادة للتحرك على مختلف المستويات لمواجهة ما تسمى (صفقة القرن).

وأوضح  في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن فلسطين ستطلب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السبت المقبل، الدعم والإسناد للموقف الفلسطيني من أجل مواجهة الإملاءات والضغوطات
التي تمارس عليها، مشيراً  إلى أنه يجري التحضير وإعداد مشروع قرار لطرحه على الدول العربية.

وأضاف: أن حديث نتنياهو بأنه سيبدأ باتخاذ قرارات من أجل ضم
الأغوار وفرض السيادة على المستوطنات، جريمة ترتقى لمستوى جرائم الحرب، وستتم مناقشته داخل أروقة الجامعة العربية.

وأوضح المالكي، أنه تم توجيه رسائل للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل عقد اجتماع على المستوى الوزاري الأثنين المقبل بانتظار التأكيد على ذلك.

وتابع المالكي: أنه سيعقب ذلك تحركٌ على مستوى حركة عدم الانحياز حيث سيلقي الرئيس عباس كلمة أمام الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، مشيراً من جهة ثانية إلى أنه يجري التحضير لدعوة مجلس الأمن للاجتماع والعودة من جديد إلى الجمعية العامة وعلى مستوى مجلس حقوق الانسان.

وحول ردود الفعل العربية من الإعلان الأمريكي عن (صفقة القرن)، قال وزير الخارجية: إن القيادة تتابع وتراقب طبيعة ردود الفعل، مبيناً أن بعض الدول وقعت تحت الضغط الأمريكي، أشارت إلى ضرورة النظر بعمق لخطة ترامب ودراستها فيما حملت ردود الفعل الدولية، إشارات أكثر إيجابية ومهمة، سواء من دول أوروبية فرادى أو من كندا.

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