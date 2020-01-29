شؤون فلسطينية

وزارة التنمية الاجتماعية تستعيد الإشراف على برامجها الرئيسية في قطاع غزة

وزارة التنمية الاجتماعية تستعيد الإشراف على برامجها الرئيسية في قطاع غزة
مقر وزارة التنمية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها استعادت الإشراف المباشر على برامجها الرئيسية المنفذة في قطاع غزة، من خلال عودة مجموعة من كوادرها الأساسيين على مستوى نواب مدراء عامين ومدراء؛ للعمل في مقر الوزارة في غزة، وفي بعض المديريات.

وأعلنت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنها بهذه العودة، تستعيد الإشراف المباشر والحثيث على أهم برامج الوزارة سواء في مجال مكافحة الفقر من مساعدات نقدية وعينية ومساعدات طارئة، وتأمين صحي، والمساعدات الغذائية، وفي مجال التمكين الاقتصادي، والأسرة والطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة، ونظم الملعومات المتعلقة ببرنامج المساعدات النقدية المحوسب، وفي مجال تنسيق وإدارة المشاريع الممولة، والشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بالموظفين التابعين للحكومة الشرعية، وفي مجال الاشراف على الجمعيات القانونية المرخصة من وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة، وجهودها لضمان تقديم الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة بعدالة وشفافية ودون تمييز، خصوصاً بعد فترة من إغلاق النظام، وتجميد الأنشطة والبرامج المنفذة في قطاع غزة.

من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني،على أن الخطوة تأتي كمقدمة وكتجربة على طريق استعادة دور الوزارة ومكانتها، ومهامها في كل ما يتعلق بسياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، وعملها الميداني في المديريات.

وأشار مجدلاني أن نجاح هذه الخطوة وتوسيعها منوط بمدى توفر بيئة عمل مريحة لطواقم الوزارة، بعيداً عن الضغوطات والعقبات والتدخلات غير المهنية من أية جهة كانت.

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