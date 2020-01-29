انطلاق الحملة الوطنية لحماية الأغوار من الضم



وقال أمين سر اقليم حركة فتح في طوباس، محمود صوافطة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن الهدف من فعالية اليوم في الأغوار هو التأكيد على حق شعبنا فيه، حيث ستتم حراثة الأرض وزراعتها بحضور

كافة فعاليات شعبنا، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً وطنياً شاملاً، سيتم العمل به رفضاً لضم الأغوار و(صفقة القرن).



وبدوره، قال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة مراد اشتيوي: إن انطلاق الحملة الوطنية في الأغوار اليوم، سيكون مقدمة لفعاليات عديدة في إطار خطة عملية وتنفيذية وضعتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع لجان

المقاومة الشعبية.



وأوضح اشتيوي، أنه سيكون هنالك تواجد دائم للجان المقاومة الشعبية في كافة المناطق بالأغوار من أجل توفير الحماية للمزارعين، وتحديداً الرعاة الذين يتعرضون للتنكيل وتضييق الخناق عليهم، مشدداً أيضا على ضرورة تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق وإعادة بناء ما يهدمه الاحتلال.



في السياق، انطلقت حافلات من مدينة نابلس باتجاه الأغوار، حيث الفعاليات المركزية، التي تؤكد على الحق الثابت والراسخ للأرض الفلسطينية، ورداً على إعلان (صفقة ترامب) ومساندة الرئيس في تحركاته.



وفي طولكرم، نُظمت اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة ضمت كافة الفصائل والمستويات الشعبية والرسمية، في ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة، تنديداً بما تسمى (صفقة القرن).





وأوضح منسق الفصائل والقوى الوطنية في طولكرم، صايل حنون أنه خلال المسيرة إيصال رسالة للولايات المتحدة بأن شعبنا يقف بخندق واحد خلف قيادته الرئيس محمود عباس لمواجهة الصفقة المشؤومة، معلناً عن فعالية ستنظم الجمعة القادم لإقامة الصلاة في منطقة الكفريات المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال.



ومن جانبه، أعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان عن انطلاق مسيرة جماهيرة حاشدة تجاه الأغوار الشمالية ضمن الحملة الوطنية للدفاع عن الأغوار وتأكيداً على الالتفاف خلف القيادة لمواجهة (صفقة العار).



وأكد شومان في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، رفض الحركة الأسيرة لهذه الصفقة وما جاء فيها من بنود جملة وتفصيلاً، معتبراً إياها انحيازاً أمريكياً صارخا مع دولة الاحتلال وضوءاً أخضر لانهاء العملية

السياسية برمتها.

الأراضي التي أعلنتها سلطات الاحتلال مناطق عسكرية، رفضاً لقرار الاحتلال ضم الأغوار، ورداً على ما تسمى (صفقة القرن) وإسناداً للقيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس على مواقفها المتمسكة بالثوابت الوطنية.