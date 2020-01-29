الصين: قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، إن بلاده ترى أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و(حل الدولتين)، ومبدأ (الأرض مقابل السلام) وغيرها من الإجماع الدولي، تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية ويجب احترامها.



وأضاف المتحدث في بيان صحفي نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، ردا على اعلان (صفقة القرن)، انه ينبغي لدى الحديث عن أي حل للقضية الفلسطينية، الاستماع الى آراء ومقترحات الأطراف الرئيسية، خاصة الجانب الفلسطيني، وينبغي التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار والتفاوض على قدم المساواة، ما سيساعد على دفع التسوية الشاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية.