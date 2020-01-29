حزب الشعب: ترامب بطرحه "صفقة العار" سعى لفصل غزة للاستفراد بالضفة

حزب الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، خالد منصور على أهمية ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمس، عقب اجتماع القيادة، مشدداً على ضرورة تنفيذه على الأرض، بتكريس الوحدة وإنهاء الانقسام، ومواجهة المخطط "الصهيو أمريكي" الخطير الذي يستهدف القضية الفلسطينية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: أن ترامب بطرحه (صفقة العار) سعى إلى فصل غزة للاستفراد بالضفة، وتنفيذ كل المخططات الاحتلالية فيه، داعياً كافة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التوجه إلى الأغوار اليوم؛ ليمارس حقه في الدفاع عن أرضه ضد المخططات، التي تستهدف وجوده

في تلك المنطقة.